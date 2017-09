Ο μετρ της δημοσιογραφικής απάτης

Πιάστηκε στα πράσα κλέπτων οπώρας και αντί να λουφάξει προσπάθησε εκ νέου να θολώσει τα νερά ρίχνοντας, όπως το συνηθίζει, λάσπη στον ανεμιστήρα. Πιστός στη ρήση του Γκαίμπελς, «πες πες, κάτι θα μείνει στο τέλος».Όμως υπάρχουν και όρια στην ανοχή και ο Κώστας Βαξεβάνης τα ξεπέρασε με την τελευταία ανάρτηση του στο «Κουτί της Πανδώρας». Με έναν οχετό επιχειρεί να διαστρεβλώσει, να συκοφαντήσει, να εκτελέσει εν είδη συμβολαίου την τιμή, την υπόσταση ανθρώπων ακόμη και νεκρών. Ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της ανοχής μας και η συνέχεια δεν θα είναι αυτή στην οποία έχει συνηθίσει.Δεν απαντάμε σε αυτόν. Απαντάμε έτσι ώστε οι πολίτες να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Το οφείλουμε σε αυτούς.Αναφέρθηκε στην συνεργασία του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου με τον « Όμιλο Λαυρεντιάδη» κατά τηνπερίοδο έκδοσης της εφημερίδας «VETO». Εξηγούμε. Ποτέ ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος δεν συνεργάστηκε ή έλαβε χρήματα από τον «Όμιλο Λαυρεντιάδη» ή εταιρείες συμφερόντων του. Τον Απρίλιο του 2010 ο επιχειρηματίας Πέτρος Κυριακίδης απέκτησε μετά από συμφωνία το 49% της εφημερίδας «VETO» και μόνον.Η σύνθεση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου διατηρήθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 οπότε και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που εξέδιδε το έντυπο αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της.Η συμφωνία ολοκληρώθηκε βεβαίως με την πληρωμή και εξόφληση των νόμιμων επιβαρύνσεων και των απαιτούμενων φόρων. Πέραν τούτου ουδέν. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ίδια περίοδο η εταιρεία του Πέτρου Κυριακίδη «ΝΕΠ» αφού είχε αποκτήσει τον ραδιοφωνικό σταθμό «Flash» συμμετείχε : Στον Σκάι 100,3 και Σκάι TV του κ. Αλαφούζου με 10%.Στον Χ.Κ. Τεγόπουλος που εξέδιδε την «Ελευθεροτυπία» με 10,14% και«ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ» που εξέδιδε το «Έθνος», το «Πρώτο Θέμα», την «Ημερησία», αριθμό περιοδικών και ήταν μέτοχος στο «MEGA» καθώς και στα ραδιόφωνα «Σέντρα» και «Πρώτο Θέμα» με 12,53%.Τα παραπάνω στοιχεία δημοσίευσε το έγκριτο «ΒΗΜΑ» στις 10 Ιανουαρίου του 2010. Με λίγα λόγια ο Πέτρος Κυριακίδης είχε μεθοδεύσει μία γενική στρατηγική εισόδου στα ΜΜΕ και έκανε συνεργασίες με όλους τους σημαντικούς παίκτες εκείνης της περιόδου μεταξύ των οποίων και με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.Από την εισαγγελική έρευνα που διεξήχθη από τότε έως σήμερα για το σύνολο των επιχειρήσεων του Λαυρεντιάδη και η οποία τον οδήγησε τελικά στην φυλακή, δεν προέκυψε ποτέ και από πουθενά κάποια είδους συνεργασία με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο ή οποιαδήποτε ροή χρήματος προς αυτόν.Ερχόμαστε στο δεύτερο ζήτημα που ανέφερε ο Κώστας Βαξεβάνης. Επανέρχεται με μία θρασύτητα που εκπλήσσει και τον πλέον αδαή σε εμπλοκή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στην δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια. Τολμά δε να αναφέρει πώς ενώ η Αντιτρομοκρατική διέθετε στοιχεία για την εμπλοκή του δεν συνέχισε την έρευνα της.Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, τις βαλλιστικές έρευνες, τις μαρτυρίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες τον Σωκράτη Γκιόλια δολοφόνησε η «Σέχτα Επαναστατών». Τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο φρουρεί επί 17 συναπτά έτη η Αντιτρομοκρατική διότι τον συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο πιθανών στόχων λόγω της επιθετικής θεματολογίας του. Αν ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος εμπλεκόταν στην δολοφονία Γκιόλια θα ήταν μέλος ή στέλεχος της οργάνωσης αυτής. Με λίγα λόγια η Αντιτρομοκρατική θα φρουρούσε ένα τρομοκράτη.Πολύ καλό για σενάριο ταινίας του Ταραντίνο αλλά εξαιρετικά απεχθές και απαράδεκτο για την δολοφονία ενός ανθρώπου που υπήρξε για πολλά χρόνια άμεσος συνεργάτης και δεξί χέρι του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Δεν πρόκειται για επίδειξη επιπολαιότητας εκ μέρους του Κώστα Βαξεβάνη. Δεν είναι άλλη μία «δημοσιογραφική» υπερβολή του ή απάτη. Πρόκειται για βδελυρή προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Υπερβαίνει κάθε όριο ανοχής. Δεν συγχωρείται γιατί είναι συνειδητή ενέργεια. Για την ιστορία ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος εκλήθη και κατέθεσε ως μάρτυρας στον Εισαγγελέα για την υπόθεση αυτή.Τα προϊόντα Nanobionic διαφημίστηκαν από τη «Ζούγκλα» και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Πρόκειται για εφεύρεση Βέλγου φυσικού με παγκόσμιο βραβείο ευρεσιτεχνίας που κάνει θραύση σε όλο τον κόσμο. Για τα προϊόντα αυτά έχουν γίνει έρευνες από ελληνικές και διεθνείς πανεπιστημιακές ομάδες ενώ έχουν δημοσιευθεί επιστημονικές μελέτες και ανακοινώσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.Μοναδική απάντηση στην φλυαρία, αλλά και στην κακοήθεια είναι τα επιστημονικά ντοκουμέντα. Ακολουθούν λοιπόν τρεις συγκεκριμένες μελέτες πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες καταδεικνύουν το πως τα προϊόντα Nanobionic επενεργούν ευεργετικά στο ανθρώπινο σώμα.Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την μελέτη επιστημονικής ομάδας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠατήστε εδώ για να διαβάσετε τη μελέτη του Πανεπιστημίου της ΠίζαςΠατήστε εδώ για να διαβάσετε τη μελέτη του Ιωάννου Δημητρίου, ΔιαβητολόγουΤα προϊόντα αυτά τα φορούν διεθνείς αθλητές, παίκτες του Μπάσκετ και του Ποδοσφαίρου και πρωταθλητές στίβου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά και έχουν μετρηθεί από ειδικά όργανα. Δεν αμφισβητούνται από κανέναν παρά μόνον από τον κ. Βαξεβάνη και τους ομοίους του.Ο Κώστας Βαξεβάνης είναι μισθοφόρος. Συνήθως οι μισθοφόροι για μία συγκεκριμένη περίοδο είναι περιζήτητοι αλλά αιφνιδίως η φήμη τους καταρρέει. Πάντα στην πιάτσα υπάρχει ένας καλύτερος μισθοφόρος που θα κάνει καλά την δουλειά. Πόσο δε μάλλον όταν ο συγκεκριμένος αλλάζει συχνά στρατόπεδα. Από την ελίτ του Γ. Παπανδρέου, επιβιώνει επί Οικουμενικής για να «πουλήσει» υπηρεσίες επί Αριστεράς. Πέτυχε να «ενταχθεί» στην ΕΡΤ με συμβόλαια που προκαλούν ίλιγγο. Κανείς δημοσιογράφος που δεν έχει «μπάρμπα στη Κορώνη» ή προστάτες στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τέτοιες αποδοχές για ένα τόσο εύγλωττα πενιχρό αποτέλεσμα. Εδώ μιλούν οι αριθμοί και τα ποσοστά τηλεθέασης. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τα πάντα και με λεπτομέρειες. Ουδέν κρυπτόν υπό τον Ήλιον.Κύριε Βαξεβάνη see you in court...